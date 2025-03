Ljubljanski mestni svet dal soglasje k spremembam statuta ZD Ljubljana

Ljubljana, 17. marca - Ljubljanski mestni svetniki so na današnji seji dali soglasje k spremembam statuta Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana in sprejeli odlok o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana (Mol). Na seji so Ingo Remeta imenovali za direktorico Slovenskega mladinskega gledališča.