V Ljubljani na ogled del zbirke Madžarskega narodnega muzeja

Ljubljana, 17. marca - V Narodnem muzeju Slovenije - Metelkova so odprli gostujočo razstavo Zakladi Madžarskega narodnega muzeja. Na muzejskih panojih predstavljajo del njihove zbirke, kamor sodijo kronanjski plašč prvega ogrskega kralja Štefana I., klavir Broadwood Franca Liszta in Ludwiga van Beethovna, fragmenti Stalinovega kipa in portet cesarice Elizabete Bavarske.