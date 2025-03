Sodišče BiH izdalo nalog za privedbo Dodika

Sarajevo, 17. marca - Sodišče BiH je izdalo osrednji nalog za privedbo predsednika Republike Srbske Milorada Dodika ter predsednika vlade in parlamenta te entitete BiH, Radovana Viškovića in Nenada Stevandića, so danes potrdili s tožilstva BiH za mrežo Radio Svobodna Evropa (RSE). Banjaluka se je odzvala z napovedjo o ustanovitvi mejne policije entitete.