Vreme: Ponoči se bo zjasnilo

V torek bo sprva pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti Slovenije nastalo nekaj spremenljive oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodnik, na Primorskem zmerna burja, ki bo popoldne slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem od 7 do 10 stopinj Celzija.

Opozorilo: v visokogorju je velika nevarnost proženja snežnih plazov.

Obeti: v sredo in četrtek bo jasno. Zjutraj bo mrzlo, čez dan pa topleje kot danes in jutri. Tudi v petek bo pretežno jasno in še nekoliko topleje. V četrtek in petek bo pihal jugozahodnik.

Vremenska slika: po prehodu hladne fronte se k nam od severozahoda širi območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje od severa doteka hladen in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: ponoči se bo razjasnilo Ob severnem Jadranu se bo krepila burja. V torek bo sončno. Zjutraj bo marsikje slana. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna, v Kvarnerju močna burja, drugod severovzhodnik. Veter bo popoldne slabel.