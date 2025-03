Delegacija NSi na delovnem obisku v Žužemberku, Novem mestu in Škocjanu

Novo mesto/Škocjan/Žužemberk, 17. marca - Delegacija NSi na čelu s predsednikom stranke Matejem Toninom se danes mudi na obisku v Žužemberku, Novem mestu in Škocjanu, kjer se bo med drugim seznanila z gospodarskimi in socialnimi razmerami ter romsko problematiko. "Želimo se na lastne oči prepričati, kakšno je stanje in to prenesti v naše delo," je ob robu obiska dejal Tonin.