Izrael izvedel nove smrtonosne napade na Libanon in Gazo

Bejrut/Gaza, 17. marca - Izraelska vojska je danes izvedla nove napade na jug Libanona in Gazo. Kot je sporočila, je zadela več libanonskih in palestinskih borcev. Po navedbah libanonskega ministrstva za zdravje je bila v napadih na jugu Libanona ubita ena oseba, še tri so bile ranjene. Iz Gaze medtem poročajo o treh smrtnih žrtvah.