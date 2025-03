Poslanska skupina SDS danes na obisku v jugovzhodni Slovenji, Posavju in Zasavju

Mirna/Trebnje/Sevnica, 17. marca - Poslanska skupina SDS se danes mudi na obisku v jugovzhodni Slovenji, Posavju in Zasavju. Poslanci so med drugim obiskali več podjetij, dve šoli in ZD Sevnica ter si ogledali gradnjo mirnske obvoznice. "Namen obiska se je seznaniti s stanjem na terenu in dobiti informacije za nadaljnje aktivnosti poslanske skupine," je povedal Zvonko Černač.