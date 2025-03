Direkcija izpostavlja šest večjih projektov na cestni infrastrukturi v Pomurju

Ljubljana/Murska Sobota, 17. marca - V občinah Lendava, Šalovci, Puconci in Grad trenutno poteka izvedba šestih večmilijonskih infrastrukturnih projektov na cestni infrastrukturi, so v sporočilu za javnost izpostavili na Direkciji RS za infrastrukturo. Največji je skoraj 7,2 milijona evrov vredna rekonstrukcija 5,4 kilometra regionalne ceste med Lendavo in Pincami.