Trump in Putin bosta danes govorila o vojni v Ukrajini

Washington/Moskva, 18. marca - Predsednik ZDA Donald Trump bo danes drugič od vrnitve v Belo hišo po telefonu govoril z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom. Osrednja tema pogovorov bo vojna v Ukrajini. ZDA si prizadevajo za njen čimprejšnji konec in so v ta namen tudi predlagale 30-dnevno prekinitev ognja. V Kijevu so jo podprli, Putin pa je ob načelni podpori izrazil zadržke.