Umrl švicarski pisatelj Peter Bichsel

Zürich, 17. marca - Umrl je švicarski pisatelj Peter Bichsel, ki velja za mojstra kratke proze in enega najbolj priljubljenih avtorjev v nemško govorečem okolju. Zavzemal se je tudi za demokracijo in proti zahtevam desničarskih populistov. Star je bil 89 let. V slovenščino so prevedene njegove zgodbe za otroke Gospa Blum bi mlekarja pravzaprav rada spoznala.