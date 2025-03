Bruselj od Beograda pričakuje preiskavo navedb o uporabi zvočnega topa na protestih

Bruselj, 17. marca - Evropska komisija od srbskih oblasti pričakuje, da bodo izvedle pregledno in verodostojno preiskavo navedb, da naj bi med sobotnim protestom uporabile t. i. zvočni top. Glede zavrnitve tujih novinarskih ekip na meji pa so poudarili, da Srbija ne sme omejevati dostopa novinarjev do informacij.