Snežne razmere v visokogorju

Od začetka prejšnjega tedna je v visokogorju zapadlo ogromno novega snega. Pihal je zmeren do močan južni do jugozahodni veter, ki je v velikih količinah prenašal sneg in ustvarjal nova območja napihanega snega. V visokogorju je še možno spontano proženje tudi večjih plazov novega nesprijetega snega. V sredogorju je novega snega manj, ker je deloma deževalo deloma snežilo. Razmere so neugodne in zahtevne.

Od petka je v visokogorju zapadlo od 50 do 100 centimetrov novega snega, največ na območju zahodnih in južnih Julijcev. Meja sneženja se je spreminjala, večinoma se je gibala v območju med 1400 in 1800 metri. Ob močnejših padavinah je lahko snežilo do dna alpskih dolin. Pod višino okoli 1800 metrov je padal bolj moker sneg, ki se je zato bolje sprijel s podlago. Zmeren do močan južni do jugozahodni veter je v preteklih dneh prenašal sneg in gradil klože, opasti in zamete. V visokogorju so v stari snežni podlagi predvsem na severnih straneh globoko pod novim snegom še vedno prisotne šibke plasti.

Danes bo sprva oblačno in megleno z rahlim sneženjem. Popoldne bo oblačnost nekoliko bolj spremenljiva, nekaj sonca bo možno predvsem v zahodnih Karavankah in zahodnih Julijcih. Nastajale bodo snežne plohe. V visokogorju se bo proti večeru občutno ohladilo. Pihal bo šibak do zmeren severni veter, ki se bo popoldne še nekoliko okrepil. Sredi dneva bo temperatura na 1500 metrih okoli -2 stopinji Celzija, na 2500 metrih pa okoli -9 stopinj Celzija.

V torek bo sprva precej jasno in hladno, čez dan bo nastajala plitva kopasta oblačnost, nekateri vrhovi bodo lahko občasno v oblakih. Zjutraj bo pihal zmeren severovzhodnik, ki bo čez dan počasi slabel. Popoldne bo začel dotekati toplejši zrak. Sredi dneva bo temperatura na 1500 metrih še okoli -6 stopinj Celzija, na 2500 metrih pa okoli -10 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, temperature se bodo postopno višale.

Snežne in plazovne razmere ostajajo zahtevne, glavni težavi sta nov in napihan sneg. V ponedeljek in torek se bo sneg le malo preobražal, v visokogorju bo ostal rahel, suh. Zmeren veter severnih smeri bo v manjši meri kot v preteklih dneh premeščal sneg. Od srede dalje se bo na prisojnih straneh v jasnem in toplejšem vremenu sneg začel hitreje preobražati. Dopoldne se bo površina snežne odeje zmehčala, ponoči pa pomrznila, na površini bo nastajala skorja. Čez dan se bo na prisojnih straneh povečala nevarnost snežnih plazov.