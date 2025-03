Korošič prevzel vajeti inšpektorata za naravne vire in prostor

Ljubljana, 17. marca - Z današnjim dnem je vajeti inšpektorata RS za naravne vire in prostor tudi uradno prevzel Marko Korošič, ki ga je vlada na položaj za mandatno dobo petih let imenovala na začetku februarja. Inšpektorat je do sedaj kot vršilka dolžnosti vodila Nevenka Žvokelj.