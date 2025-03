Fundacija za šport podaljšala roke nekaterih razpisov do 14. aprila

Ljubljana, 17. marca - Fundacija za šport (FŠO) je drugič podaljšala roke za razpise za letošnje leto za področja od D3 do D8, prijave so odprte do ponedeljka 14. aprila do 12. ure, je objavila fundacija. Pri ostalih razpisih in pri drugem za gradnjo športnih objektov je rok potekel 10. marca, so pojasnili v FŠO.