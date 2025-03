V Mestni knjižnici Ljubljana čas za švedsko kulturo

Ljubljana, 17. marca - V okviru projekta Svet med nami bodo v Mestni knjižnici Ljubljana ta teden predstavili švedsko kulturo. Predavanja, pogovore in delavnice bodo posvetili tudi švedski popularni glasbi, dramatiku Augustu Strindbergu in švedščini, ki jo danes govori okoli 13 milijonov ljudi na Švedskem in Finskem. Dogodki so na sporedu med 17. in 21. marcem.