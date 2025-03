Slovenija pripravljena sprejeti poškodovane v požaru v Severni Makedoniji

Ljubljana, 17. marca - Slovenija je pripravljena sprejeti najmanj štiri poškodovane v požaru, ki je v nedeljo izbruhnil v nočnem klubu v Severni Makedoniji, in jih tudi prepeljati v Slovenijo, so za STA pojasnili na slovenskem zunanjem ministrstvu. Dodali so, da čakajo potrditev makedonske strani v sistemu EU za civilno zaščito za prva dva pacienta.