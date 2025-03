Vreme: Dopoldne bodo padavine od severa ponehale, popoldne bo spremenljivo s krajevnimi plohami

Ljubljana, 17. marca - Dopoldne bodo padavine od severa ponehale. Od severa se bo nekoliko jasnilo, nastajale bodo krajevne plohe. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem burja. Veter se bo popoldne in zvečer krepil. Najvišje dnevne temperatura bodo od 6 do 9, na Primorskem do 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.