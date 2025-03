Voznik avtomobila pri zavijanju v križišču trčil v robnik, avtobus in hišo

Ljubljana, 17. marca - V križišču Poljanske in Mesarske ceste v Ljubljani se je v nedeljo malo pred 22. uro zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika osebnih vozil in voznik avtobusa, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana. Oba voznika osebnih vozil sta bila pod vplivom alkohola.