Dončić z dvojnim dvojčkom popeljal Lakers do zmage

Los Angeles, 17. marca - Košarkarji Los Angeles Lakers so v severnoameriški ligi NBA gostili Phoenix Suns in prekinili niz štirih porazov po slavju s 107:96. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je tekmo, ki si jo je poškodovani zvezdnik LeBron James ogledal na klopi gostiteljev, končal z dvojnim dvojčkom in 33 točkami, 11 skoki in osmimi asistencami.