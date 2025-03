Maribor, 17. marca - Policijo so v nedeljo obvestili o vlomu v prodajalno v Mariboru, kjer so neznani storilci v nočnem času odtujili zlatnino, so za medije sporočili s Policijske uprave Maribor. Policija, ki si je ogledala kraj kaznivega dejanja, nadaljuje z zbiranjem obvestil in preiskovanjem dogodka. Po nestrokovni oceni je škode v višini okoli 170.000 evrov.