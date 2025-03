Najboljša ekipa lige NHL Winnipeg ne popušča

Seattle, 17. marca - Najboljša ekipa severnoameriške hokejske lige NHL, Winnipeg Jets, tudi številka 1 v zahodni konferenci, pred končnico prvenstva ne popušča. Tokrat so hokejisti Winnipega gostovali v Seattlu in po preobratu šele po podaljšani igri premagali Kraken s 3:2. Odločilni gol za zmago je po minuti in 48 sekundah dodatne igre dosegel Dylan Samberg.