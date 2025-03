Barcelona po preobratu v derbiju vodilna ekipa španskega prvenstva

Madrid, 16. marca - Nogometaši Barcelone so v 28. krogu državnega prvenstva naredili velik korak v boju za naslov državnega prvaka. V Madridu so v derbiju s 4:2 premagali domači Atletico, čeprav so še v 72. minuti zaostajali z 0:2. Junak tekme je bil Ferran Torres, ki je v 67. minuti zamenjal Danija Olma, po vstopu v igro pa dosegel dva gola.