Vreme: Zmerno oblačno bo

Ljubljana, 16. marca - Zvečer in v prvem delu noči bo v zahodni, južni in deloma osrednji Sloveniji zmerno oblačno. Na severu bo oblačno, možne bodo manjše krajevne padavine, ki se bodo do jutra razširile nad večji del države. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.