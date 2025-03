Za konec švedsko slavje, Sloveniji 10. mesto

Pokljuka, 16. marca - Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Anton Vidmar in Lovro Planko so na zadnji preizkušnji biatlonskega svetovnega pokala na Pokljuki danes osvojili 10. mesto v mešani štafeti. Zmagali so Švedi Anna Karin Heijdenberg, Hanna Öberg, Martin Ponsiluoma in Sebastian Samuelsson.