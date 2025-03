Izidi smučarskega teka (2)

* Izidi, 10 km, prosto, intervalni start: 1. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 22:06,4 2. Einar Hedegart (Nor) + 5,2 3. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 12,8 4. Andreas Fjorden Ree (Nor) 19,7 . Iver Tildheim Andersen (Nor) 19,7 6. William Poromaa (Šve) 20,0 ... 60. Miha Ličef (Slo) 2:13,9 ... * Svetovni pokal, skupno (28/31): 1. Johannes Hoefslot Klaebo (Nor) 1813 2. Edvin Anger (Šve) 1515 3. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 1339 4. Hugo Lapalus (Fra) 1324 5. Simen Hegstad Krueger (Nor) 1289 6. Erik Valnes (Nor) 1288 ... 72. Miha Šimenc (Slo) 206 98. Nejc Štern (Slo) 127 121. Vili Črv (Slo) 78 143. Miha Ličef (Slo) 37 ...