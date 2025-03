Visoki zmagi Ljubljane in Mure v ženski nogometni ligi

Ljubljana, 16. marca - Nogometašice Mure None so še naprej stoodstotne v ženski ligi Triglav ter so na dobri poti do novega naslova. Prekmurke so v 17. krogu gostovale pri ekipi Krim Hubat in jo premagale z 10:0. Najvišjo zmago kroga pa je dosegla Ljubljana, ki je s 17:0 odpravila Aluminij.