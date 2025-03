Slovenska ekipa uspešna in zadovoljna po igrah v Torinu

Torino, 16. marca - Konec tedna so se v Torinu končale zimske svetovne igre specialne olimpijade. Na njih so nastopili tudi slovenski športniki. Bili so uspešni po tekmovalni plati, obenem pa je bil velik poudarek tudi pri spodbujanju psihofizičnih sposobnosti in socializacije oseb z motnjami v duševnem razvoju.