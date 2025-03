Ribniški policisti zasegli drogo, zdravila ter pištolo in naboje

Ribnica, 16. marca - Ribniški policisti so v petek na podlagi odredbe pristojnega sodišča opravili hišno preiskavo, med katero so zasegli nekaj čez 30 gramov prepovedane droge, kremo z vsebnostjo prepovedane droge, zdravila, ki se izdajajo na recept in vsebujejo psihoaktivne snovi, ter pištolo in naboje, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.