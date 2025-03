Vučić: Večina Srbije si ne želi barvne revolucije

Beograd, 16. marca - Večina Srbije si ne želi barvne revolucije in nasilja, temveč hoče oblast zamenjati na volitvah, je v sobotnem nagovoru dejal srbski predsednik Aleksandar Vučić, potem ko so Beograd preplavili protestniki. Po njegovih besedah so oblasti razumele sporočilo protesta, sam pa upa, da je tudi druga stran razumela sporočilo "večine Srbije".