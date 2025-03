Slovenija pretresena nad uničujočim požarom v Severni Makedoniji

Ljubljana, 16. marca - Predsednik vlade Robert Golob je danes izrazil pretresenost nad smrtonosnim požarom v Severni Makedoniji, ki je po zadnjih podatkih terjal najmanj 51 življenj. Ob tem je izrekel sožalje makedonskemu kolegu Hristjanu Mickoskemu. Pretresenost in sožalje so izrekli tudi na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve.