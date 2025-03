Vreme: Danes bo oblačno s krajevnimi padavinami

Danes bo pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami, ki bodo bolj pogoste v dopoldanskem času. Popoldne se bo ponekod na zahodu in jugu prehodno delno razjasnilo. Dopoldne bo pihal veter vzhodnih in južnih smeri, čez dan pa bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14, na severozahodu okoli 6 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo sprva pretežno oblačno z manjšimi padavinami, ki bodo bolj verjetne v notranjosti Slovenije. Sredi popoldneva se bo od severa pričelo delno jasniti, nastale bodo še posamezne plohe. Čez dan bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem burja. Veter se bo popoldne in zvečer okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, najvišje dnevne od 6 do 9, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

V visokogorju je velika nevarnost proženja snežnih plazov.

Obeti: V torek in sredo bo pretežno jasno. Na Primorskem bo še pihala burja, ki bo v sredo ponehala. Zjutraj bo slana.

Vremenska slika: Ciklonsko območje nad osrednjim Sredozemljem in Alpami se postopno polni. Od jugozahoda k nam še doteka razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bodo dopoldne še krajevne padavine, deloma plohe. Popoldne se bo prehodno jasnilo. V ponedeljek bodo občasno še možne manjše padavine. Popoldne se bo jasnilo, nastala bo še kakšna ploha. Krepil se bo severovzhodni veter, v Kvarnerju burja.

Biovreme: V nedeljo bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, povečanega notranjega nemira, razdražljivosti, motenj v spanju, utrujenosti in potrtosti. V ponedeljek bo vremenska obremenitev oslabela in postopoma ponehala.