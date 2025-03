Denver izgubil z Washingtonom, Čančar vnovič dobil pičlo priložnost

San Francisco, 16. marca - Rkipa Denver Nuggets je v severnoameriški ligi NBA doma s 123:126 izgubila proti Washington Wizards. Slovenski košarkar Vlatko Čančar je ponovno dobil pičlo priložnost za igro, v dveh minutah in 34 sekundah je enkrat neuspešno metal in imel osebno napako in izgubljeno žogo.