ACH Volley do končnice brez poraza

Ljubljana, 15. marca - Odbojkarji ACH Volleyja so tudi v zadnjem, desetem krogu modre skupine 1. Dol Sportklub zanesljivo zmagali, boljši so bili od domačega i-Vent Maribora. Tako so do končnice prišli brez poraza, v 24 tekmah so izgubili le sedem nizov. V četrtfinalu se bodo merili s Fužinarjem Sijem Metalom, tekmec Štajercev pa bo Krka.