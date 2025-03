Umrla je ilustratorka Ančka Gošnik Godec

Ljubljana, 15. marca - V starosti 97 let je umrla slikarka in ena najbolj znanih slovenskih ilustratork Ančka Gošnik Godec, poročajo mediji. Z ilustracijami je opremila več kot 100 knjižnih del za otroke, med katerimi so Muca Copatarica, Za lahko noč, Lukec in njegov škorec, Pestrna, Mamka Bršljanka in Lučka Regrat.