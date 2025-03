Wellinger zmagal v Vikersundu pred Zajcem in Laniškom, Prevc peti

Vikersund, 15. marca - Nemec Andreas Wellinger z 228 in 229,5 metri ter 436,1 točko zmagal na tekmi za svetovni pokal na letalnici v Vikersundu. Drugi je bil Timi Zajc (234 in 208 m, 427,8), tretji Anže Lanišek (208 in 225 m, 422,7), peti pa s padcem v finalu Domen Prevc (219,5 in 239 m, 398,6).