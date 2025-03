Papeževo zdravstveno stanje še nekoliko boljše

Vatikan, 15. marca - Zdravstveno stanje papeža Frančiška, ki se že skoraj mesec dni v rimski bolnišnici Gemelli zdravi za pljučnico, ostaja stabilno in se še naprej postopno izboljšuje, so njegovi zdravniki danes zapisali v večernem poročilu. Papež kljub bolezni dela in je odobril postopek za preučitev reform Cerkve, poročajo tuje tiskovne agencije.