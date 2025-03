V silovitem neurju s tornadi v ZDA več mrtvih

Washington, 15. marca - Velik del osrednjega dela in juga ZDA so zajela silovita neurja s tornadi. Kot poročajo tuje tiskovne agencije, je umrlo najmanj 16 ljudi, največ v zvezni državi Missouri. Skupaj so v zveznih državah Missouri, Arkansas, Illinois in Mississippi našteli že 23 tornadov, danes poroča televizija ABC.