Izidi biatlona (2)
Pokljuka, 15. marca - Izidi moške biatlonske tekme s skupinskim startom za svetovni pokal na Pokljuki.
* Izidi, moški, skupinski start (15 km): 1. Eric Perrot (Fra) 35:42,7 (1) 2. Quentin Fillon Maillet (Fra) + 3,1 (1) 3. Sturla Holm Laegreid (Nor) 22,3 (1) 4. Fabien Claude (Fra) 44,0 (1) 5. Jesper Nelin (Šve) 1:14,9 (1) 6. Martin Uldal (Nor) 1:18,0 (2) ... 19. Jakov Fak (Slo) 2:02,5 (2) - skupni vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Sturla Holm Laegreid (Nor) 1071 točk 2. Johannes Thingnes Boe (Nor) 967 3. Eric Perrot (Fra) 797 4. Emilien Jacquelin (Fra) 755 5. Sebastian Samuelsson (Šve) 732 6. Quentin Fillon Maillet (Fra) 706 ... 11. Jakov Fak (Slo) 525 47. Miha Dovžan (Slo) 72 63. Lovro Planko (Slo) 23 71. Anton Vidmar (Slo) 13