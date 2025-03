Izidi smučarskega teka v Oslu (2)

* Izidi, 20 km, intervalni start: - moški: 1. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) 43,34,0 2. William Poromaa (Šve) + 51,2 3. Simen Hegstad Krueger (Nor) 53,2 4. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 1:02,4 5. Paal Golberg (Nor) 1:17,4 6. Hugo Lapalus (Fra) 1:19,8 ... 48. Miha Ličef (Slo) 3:18,8 - skupno (27/31) 1. Johannes Hoefslot Klaebo (Nor) 1723 2. Edvin Anger (Šve) 1473 3. Erik Valnes (Nor) 1288 4. Hugo Lapalus (Fra) 1252 5. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 1239 6. Simen Hegstad Krueger (Nor) 1237 ... 71. Miha Šimenc (Slo) 206 94. Nejc Štern (Slo) 127 119. Vili Črv (Slo) 78 141. Miha Ličef (Slo) 37