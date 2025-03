Izidi alpskega smučanja v Hafjellu

* Izidi, veleslalom, moški: - po finalu: 1. Loic Meillard (Švi) 2:18,20 1:09,40 1:08,80 2. Marco Odermatt (Švi) 2:18,34 +0,14 1:09,70 1:08,64 3. Thomas Tumler (Švi) 2:18,43 +0,23 1:09,48 1:08,95 4. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 2:18,76 +0,56 1:09,93 1:08,83 5. Alexander Steen Olsen (Nor) 2:18,89 +0,69 1:10,03 1:08,86 6. Stefan Brennsteiner (Avt) 2:19,02 +0,82 1:09,91 1:09,11 7. River Radamus (ZDA) 2:19,70 +1,50 1:10,16 1:09,54 8. Filip Zubčić (Hrv) 2:19,81 +1,61 1:10,58 1:09,23 9. Sam Maes (Bel) 2:19,88 +1,68 1:11,06 1:08,82 10. Anton Grammel (Nem) 2:19,89 +1,69 1:11,46 1:08,43 ... 27. Žan Kranjec (Slo) 2:22,32 +4,12 1:11,69 1:10,63 ... * Skupno, seštevek, moški (33/38): 1. Marco Odermatt (Švi) 1596 točk 2. Henrik Kristoffersen (Nor) 961 3. Loic Meillard (Švi) 831 4. Franjo von Allmen (Švi) 776 5. Timon Haugan (Nor) 639 6. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 604 7. Atle Lie McGrath (Nor) 588 ... 14. Miha Hrobat (Slo) 440 33. Žan Kranjec (Slo) 241 85. Nejc Naraločnik (Slo) 58 88. Martin Čater (Slo) 52 - veleslalom (8/9): 1. Marco Odermatt (Švi) 500 2. Henrik Kristoffersen (Nor) 394 3. Alexander Steen Olsen (Nor) 346 4. Loic Meillard (Švi) 334 5. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 291 6. Thomas Tumler (Švi) 278 7. Filip Zubčić (Hrv) 244 8. Žan Kranjec (Slo) 241 ...