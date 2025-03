Aluminij po zanesljivi zmagi ostaja na vrhu 2. SNL

Ljubljana, 15. marca - Nogometaši Aluminija so v 19. krogu 2. slovenske lige premagali Bilje s 3:0 in zadržali vodilni položaj na lestvici, kjer s tremi točkami zaostanka sledi Gorica. Ta bi tudi morala danes igrati tekmo tega kroga z Dravo, a so jo zaradi obilnih padavin prestavili na nedeljo na igrišče z umetno travo.