V podporo srbskim protestnikom zbor tudi v Ljubljani

Ljubljana, 15. marca - Protestniki so se danes znova zbrali pred srbskim veleposlaništvom v Ljubljani in s 15-minutno tišino izrazili solidarnost s protestniki v Srbiji, med katerimi prevladujejo študenti. Spomnili so se tudi žrtev, ki so izgubile življenje v novembrski zrušitvi železniškega nadstreška v Novem Sadu. Na mirnem protestu se je zbralo nekaj sto ljudi.