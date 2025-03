Tekma skakalk v Vikersundu ob 15.45

Vikersund, 15. marca - Organizatorji tekme za svetovni pokal so morali dopoldne prekiniti in odpovedati prvo serijo skakalk na letalnici v Vikersundu tik pred poletom zadnje tekmovalke na startni listi Slovenke Nike Prevc. Zdaj so na družbenih omrežjih sporočili, da jo bodo z eno tekmovalno serijo izpeljali ob 15.45 pred moško tekmo.