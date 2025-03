Obilno deževje v Italiji še naprej povzroča težave

Rim, 15. marca - V Toskani so gasilci v petek evakuirali več deset ljudi, potem ko je v šestih urah zapadlo za mesec dni padavin. Ulice več krajev so bile poplavljene, še naprej je oviran cestni in železniški promet, gasilci pa so v zadnjih 24 urah opravili 430 intervencij. Firence so sicer izven nevarnosti, saj je protipoplavna zapornica preprečila razlitje Arna.