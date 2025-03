V vesolje izstreljena konstelacija minisatelitov s slovenskim odtisom

Nova Gorica/Santa Barbara, 15. marca - V vesolje je bila danes zjutraj po srednjeevropskem času izstreljena Konstelacija minisatelitov Hermes Pathfinder, pri razvoju katere so sodelovali Univerza v Novi Gorici in slovenski podjetji SkyLabs in Aalta lab. Sateliti bodo spremljali nebo in zaznavali dogodke, kot so izbruhi sevanja gama, ter sporočila o njih pošiljali na Zemljo.