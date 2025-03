Verica Trstenjak podpredsednica Evropske akademije znanosti in umetnosti

Ljubljana/Salzburg, 15. marca - Pravnica Verica Trstenjak je bila v začetku marca imenovana za eno od treh podpredsednic Evropske akademije znanosti in umetnosti, je sporočila medijem. Po njenih navedbah je postala prva oseba iz Slovenije, ki je bila izvoljena na to prestižno funkcijo. Predsednik akademije je drugi mandat ostal nemški filozof in znanstvenik Klaus Mainzer.