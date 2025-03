V prometni nesreči pri Krmelju umrl 80-letnik

Krmelj, 15. marca - V prometni nesreči pri naselju Križišče v občini Sevnica je v petek zvečer umrl voznik osebnega avtomobila. Policisti so ugotovili, da je 80-letni voznik peljal iz Gabrja proti Krmelju, na mokrem in spolzkem vozišču izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče, je sporočila policija.