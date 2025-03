Orkani niz zmag podaljšali na šest

Raleigh, 15. marca - Jack Roslovic je dosegel gol in podajo, člani zasedbe Carolina Hurricanes pa so svoj niz zmag v severnoameriški hokejski ligi NHL podaljšali na šest tekem, potem ko so v Lenovo Centru v Raleighu s 4:2 premagali Detroit Red Wings. Hokejisti iz Severne Karoline so tretji najboljši v vzhodni konferenci.