FDF: V Avstriji je lažje priti do sredstev za film kot do državljanstva

Ljubljana, 15. marca - V tekmovalnem programu letošnjega Festivala dokumentarnega filma (FDF) je tudi avstrijski film Še zdaleč ne lipicanci. Kot je po petkovi projekciji povedala režiserka Olga Kosanović, ki živi na Dunaju in ima po starših srbsko državljanstvo, je v Avstriji lažje priti do sredstev za film kot do avstrijskega državljanstva.