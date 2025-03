Dober petek še vedno premalo za tedensko rast na Wall Streetu

New York, 15. marca - Newyorški borzni indeksi so si v petek krepko opomogli po večdnevnih padcih, kar pa ni bilo dovolj za preprečitev četrtega zaporednega tedenska padca. Ta je posledica eratične trgovinske politike predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki vnaša negotovost v gospodarstvo in med vlagatelje.